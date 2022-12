Weghorst, decepcionado porque Messi lo trató de bobo

►Te puede interesar: El Kun Agüero, su corazón y el "bobo" que se peleó con Messi

weghorst 2.jpg Wout Weghorst dijo estar decepcionado con la actitud de Lionel Messi

Pero no todo terminó allí para el delantero, que fue una pesadilla para la defensa argentina cuando ingresó en el segundo tiempo: "Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona".

La situación a la que alude el neerlandés sucedió cuando Messi en la cercanías de los vestuarios estaba brindando una entrevista y en el medio intercambió palabras con Weghorst, a quien le dijo "Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá".

https://twitter.com/eban8/status/1601372657512873987 Messi explicando el "qué miras, bobo" que le dijo a Wout Weghorst, delantero nerlandés. pic.twitter.com/UAprCeU63T — Esteban Padilla (@eban8) December 10, 2022

Wout Weghorst, ex Wolfsburgo de Alemania y Burnley de Inglaterra, ingresó a los 78 minutos por Memphis Depay con la curiosidad de haber sido amonestado en el banco de suplentes, luego marcó los dos goles que igualaron el partido 2-2 y forzaron, luego de mantenerse la paridad en el tiempo suplementario, una tanda de penales en la que la Argentina cantó victoria.