Lionel Messi, feliz pero enojadísimo tras el pase a semifinales

messi 6.jpg Lionel Messi celebra la clasificación de la Selección argentina a semifinales

Luego, el autor de uno de los goles en el tiempo reglamentario y uno de los penales en la definición destacó: "Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad- Este equipo entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también".

Feliz y emocionado, Lionel Messi confesó: "Estamos disfrutando muchísimo de la gente, de ir pasito a pasito. Estamos muy felices".

Finalmente, respecto del rival del próximo martes, expresó: "Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien".

El enojo de Lionel Messi con el árbitro y en el túnel

“No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan. No podés ser sincero, no podés decir lo que pensás. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. Creo que la FIFA debería rever eso. El árbitro no estuvo a la altura", dijo Lionel Messi una vez terminado el partido, enojadísimo con el arbitraje del español Mateu Lahoz, de quien agregó: “No sólo por los 10 minutos que adicionó sino en las chiquitas, parecía que quería que lo empaten”.

Otro señalado fue el DT rival, Louis Van Gaal, sobre quien afirmó: "Dice que juega al fútbol y se la pasaron tirando pelotazos durante los últimos 10 minutos”, agregó.

No fue el único malestar de quien alcanzó este viernes a Gabriel Batistuta como máximo goleador argentino en mundiales con 10 conquistas ya que antes de ser entrevistado en el túnel rumbo a los vestuarios en TyC Sports, por Gastón Edul, miró hacia atrás de cámara diciendo claramente: "¿Qué mirás bobo? Andá para allá". Luego se supo que el destinatario de la bronca era nada menos que Wout Weghorst, el autor de los dos goles de Países Bajos.