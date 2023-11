Wayne Rooney dio un estremecedor testimonio sobre su vínculo con el alcoholismo

Wayne-Rooney-1.jpg

“He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi liberación fue el alcohol”, expresó el ex atacante del Manchester United en un podcast realizado por la leyenda del rugby Rob Barrow.

Wayne Rooney ha hecho una terrible confesión de sus inicios en el Manchester United que hoy cuenta como historia de superación.



Rooney: "Bebía casi hasta desmayarme"

Y agregó: “Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que les has decepcionado. Al final, no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”.

Wayne-Rooney-2.jpg

“Cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes quedar en un lugar bajo y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener”, cerró el ex futbolista inglés.