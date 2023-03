Victorio Ramis tuvo su debut soñado en Independiente Rivadavia

El ex jugador de Godoy Cruz, se refirió sobre a su debut ante Mitre de Santiago del Estero y al gol que convirtió de cabeza. "La verdad que estoy contento con poder haber jugado mi primer partido, los dos anteriores no pude hacerlo por una lesión que me impidió jugar. Aproveché la oportunidad que tuve y pude ayudar para que ganara Independiente Rivadavia", reveló.

Con respecto a sus sensaciones del encuentro ante Mitre admitió: "La verdad que fue un triunfo muy importante el que conseguimos de local, le ganamos a un equipo muy duro que no había recibido goles en las dos primeras fecha del torneo".

"Teníamos muchas expectativas por jugar en nuestra cancha y lo hicimos bien. Creo que colectivamente el equipo tuvo un gran rendimiento y quedó reflejado en el resultado", agregó Pipe.

Sobre el plantel que se ha armado opinó: "La verdad que tenemos muy buenos jugadores que están muy comprometidos, tenemos mucho compromiso en cada partido. La competencia es muy sana y todos tiramos para adelante".

Independiente Rivadavia vs. Tristán Suárez

Independiente Rivadavia se medirá con Tristán Suárez, por la 5ª fecha de la zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará el próximo domingo 12 de marzo a las 20.30 en el estadio Bautista Gargantini.

Los goles de Independiente Rivadavia