Víctor Legrotaglie, un verdadero maestro

victor.jpg Víctor Legrotaglie con los colores de su querido Lobo.

Y lamentablemente este sábado se fue un grande, se fue un tipo sencillo, bonachón, amigo de sus amigos, humilde, que demostró ser un verdadero maestro. Para ser maestro no solamente tenés que jugar bien al fútbol, tenés que tener otras cualidades y el Víctor las tuvo. Por algo lo quieren todos.

Por algo todo el fútbol de Mendoza está de luto. El 30 de marzo va a pasar a ser una fecha muy especial en la provincia de Mendoza y en todo Cuyo, estoy seguro, no tengo ninguna duda. Y así debe ser, porque el Víctor era un verdadero maestro por lo que hizo adentro de la cancha, pero también por lo que hizo y por la huella que dejó afuera.

titito tuit.jpg

Yo tuve la suerte de poder conocerlo, pero sobre todo tuve la suerte de que él me tratara como si me conociera de toda la vida. Y eso es un regalo que el Víctor me dejó y guardaré para siempre.

Así es que en estas líneas le doy las gracias a él, le mando un abrazo gigante a toda su familia, mis condolencias y quiero despedirlo como corresponde a un verdadero maestro.

Gracias Víctor.