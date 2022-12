Van Gaal renunció tras perder otra vez con Argentina en los penales

El entrenador, de 71 años, fue contundente al referirse a la continuidad: "No voy a seguir en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado 20 partidos y no he perdido ninguno. Pueden verlo en google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva".