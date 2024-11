Una locura: el mural más grande del mundo de Maradona estará en un pueblito argentino

El mural de mosaico de Maradona más grande del mundo

Hernández tiene 3000 habitantes, aproximadamente, y el 5 de diciembre será el escenario de la inauguración de este mural que ya mira el mundo entero porque será el más grande en esta modalidad de elaboración, el mosaiquismo.

maradona 2.JPG El mural de Maradona, Medrano y Gaioli. / Gentileza

En ese sentido, habló el intendente de Nogoyá y contó los detalles del evento de fin de año que tendrá al fútbol y a Maradona como protagonistas exclusivos.

"Esto empezó hace un par de años cuando por iniciativa de unos amigos y gente del deporte, propusieron realizar un mural en la características de mosaiquismo, y por lo que hemos averiguado, será el mural más grande en la modalidad, ya que no tenemos registro que haya otro igual en el mundo. La obra consta de 7 metros de alto por 5 metros de ancho y va a estar emplazada en una de las paredes del ex ferrocarril, en el centro geográfico de la localidad”, sostuvo el funcionario Luis Gaioli, según consigna El Once.

TE PUEDE INTERESAR: Gago se plantó en Boca y le avisó a Riquelme que no tendrá en cuenta a dos referentes

Maradona y un mosaico gigante en su homenaje

Por otra parte, el realizador de esta maravilla, Néstor Medrano, precisó que "la obra demandó más o menos un año de trabajo. Consta de 70 placas y cada una de ellas tiene una medida de 0,50 centímetros por 1 metro. El hecho de hacer un boceto en escala me llevó un tiempo importante, para luego cortarlo y modularlo. Son varias imágenes de Diego y un ojo, por ejemplo, mide a escala, un metro cincuenta centímetros de alto. Son dificultades que uno tiene que ir resolviendo y un desafío muy interesante”.

maradona 3.webp Fantástico mural para el Diego.

Además, está bueno destacar que "El Profe" Signorini, histórico preparador físico de la Selección Argentina y de Diego Armando Maradona, presenciará la inauguración del mosaico.