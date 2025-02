Un periodista partidario de Boca estalló en vivo y le pidió la renuncia a Gago: "¡Recapacitá!"

El descargo de un periodista de Boca en vivo

Se trata de Lucas Beltramo, reconocido periodista hincha de Boca que no ocultó su bronca por el presente que atraviesa el club de sus amores. En su descargo, el comunicador apuntó contra el DT y el actual presidente.

"Boca ayer consumó el peor papelón en la historia de la Copa Libertadores. 33 veces la jugó. La ganó seis, perdió otras seis finales y ayer no pasó de la fase dos. Los hinchas de Boa fingíamos demencia, decíamos que lo iba a revertir. Se veía venir esto".

"De lo que pasó en los últimos cinco años el máximo responsable es Riquelme y el segundo viene muy lejos. Ahora, de este papelón en particular, el principal responsable es Fernando Gago. Este es el sexto técnico del ciclo Riquelme, ninguno de los anteriores jugó tan mal como el Boca de Gago y ninguno tuvo el mercado de pases que tuvo el Boca de Gago".

@lucasbeltramo, tras la histórica eliminación de Boca en La Bombonera a manos de Alianza Lima.



@lucasbeltramo, tras la histórica eliminación de Boca en La Bombonera a manos de Alianza Lima. pic.twitter.com/vOWQbOeXVm — TyC Sports (@TyCSports) February 26, 2025

"Por eso es un insulto, una cargada que haya dado la conferencia. Si quería dar la cara, que ponga la renuncia a disposición. Fue a decirnos que lo más común en el deporte es perder. ¡Ya lo sabemos, Gago! Pero una cosa es perder la semifinal o la final y otra cosa es quedar afuera con este equipo de Alianza Lima".

"No Fernando, no. No. ¡Recapacitá! ¡Recapacitá! ¿Qué querés, que te putee toda al Bombonera? ¡Recapacitá!".