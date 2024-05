Un ídolo de River le dio un gran respaldo a Demichelis tras los silbidos de los hinchas

Demichelis-1.jpg

Por su parte, el oriundo del departamento jujeño de Ledesma se deshizo en elogios para con Echeverri: "Es un pibe gambeteador, un gran jugador de fútbol, se nota que ama a River. Ojalá tenga una gran carrera, tiene que seguir por el camino por el que viene. Me hubiese gustado que se formara mucho más acá en River".

Ortega se arrepintió de no ser tan profesional

Además, quién también vistió las camisetas de Newell’s, Valencia de España, entre otros, se refirió a su etapa como jugador en la cual se mostró arrepentido de no haber sido lo suficientemente profesional: “Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme. A los 25 cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’. Me arrepiento de no haber sido más profesional”.

Burrito-Ortega.jpg

Por último, el ‘Burrito’ contó cómo vivió la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 por parte de la Selección argentina: “Los vi solo en mi casa. Me puso feliz por el grupo de jugadores, por Messi, que se lo ha criticado mucho y no se merecía el trato que tuvo. Como hincha y argentino me puso muy feliz. El cuerpo técnico agarró un fierro caliente, tuvieron esa valentía, y a medida que fueron pasando los partidos, armaron un grupo espectacular”.