Un exjugador de Boca, subcampeón de la Libertadores 2023, destrozó a Almirón por aquella final en Brasil

Al ser consultado sobre qué le faltó a ese Boca para conquistar el torneo continental, fue brutalmente sincero: "Con cualquier otro entrenador la hubiésemos ganado". Acto seguido, llevándose la palma de la mano a su pecho, añadió: "Pero es una opinión personal".

Para continuar, el Pulpo González sumó: "No quiero entrar en lo que hizo y lo que no hizo. Yo ya me sentía entrenador dentro del equipo, porque sabía que no iba a jugar. Trataba de tranquilizar a los muchachos, de bajar lo que veía del otro lado. Uno cuando está con la cabeza un poco más frío, lo toma de otra manera".

"Había mucho alboroto y a los jugadores tenés que darle tranquilidad. Tenés que hacerlos disfrutar de un momento único. Lo viví de esa manera, sabiendo que con otro entrenador le hubiésemos dado a los hinchas de Boca la alegría que tanto quieren y anhelan", sentenció con su crítica a Jorge Almirón.

El paso del Pulpo González por Boca

Diego González aterrizó en Boca a mediados de la temporada 2020, cuando el DT era Miguel Ángel Russo. Las lesiones (se rompió los ligamentos en la final de la Copa Maradona ante Banfield), le jugaron una mala pasada y no le permitieron tener la regularidad deseada.

Antes de quedar libre en el cierre del 2023, disputó un total de 44 partidos. En ellos anotó tres goles y logró dar cinco vueltas olímpicas: 2 Copas de la Liga, una Liga Profesional, una Copa Argentina y una Supercopa Argentina.