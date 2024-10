Un ex jugador de la selección de Uruguay apoyó a Marcelo Bielsa en la polémica con Luis Suárez

bielsa 3.jpg

En este sentido, apuntó contra Luis Suárez, quien abrió el fuego cruzado: "Para mí se equivocó. Él también vivió el destrato. ¿Pero es más importante tu imagen que la grupal? Dejó expuestos a los compañeros".

►TE PUEDE INTERESAR: Más dolores de cabeza para Scaloni: Alejandro Garnacho también es baja en la Selección argentina

Richard Chengue Morales cuestionó a Luis Suárez en Uruguay

Posteriormente, en la misma sintonía, el ex futbolista de Nacional de Montevideo cuestionó a Suárez: "No sé si le habrá ocurrido a él. Es del bando de Lugano. Acá no pasa por la dignidad, es todo por poder y plata".

Richard-Morales.jpg Richard Chengue Morales.

"Lo puedo decir porque hace cuatro años lo vengo diciendo. Ignacio Alonso, Diego Godín y Diego Lugano patearon la puerta de la AUF y metieron a los paraguayos adentro, ahora eso les va a jugar en contra", remarcó.

"El único que demostró tener personalidad es (Agustín) Canobbio. No pueden permitir lo que le hicieron a Canobbio ni un día, los jugadores están equivocados, están errando los caminos. ¿Se acuerdan de Piquerez? ¿Suárez no sabia que no lo citaron más porque perdió un avión?", sentenció.