Un ex Boca lanzó una picante afirmación sobre el presente del equipo: "No ganó ningún título"

Carlos Zambrano, quien estuvo en el Auriazul entre 2020 y 2023 y ganó cinco títulos en ese club, fue entrevistado por los ex futbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola para el canal Enfocados. Aseguró que Boca no volvió a ser campeón desde que él se fue, aunque no era correcto.

