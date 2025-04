Allí Diego Valeri se volvió una verdadera estrella. Un ídolo. Y tras colgar los botines, comenzó a navegar en un nuevo rubro: el periodismo deportivo. Desempeñándose como periodista de Apple TV en los partidos del torneo local.

En este contexto, en medio de su entrevista, fue consultado sobre lo que significa estar mano a mano con quien es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia.

Sobre sus encuentros con Messi, manifestó: “Cuando me toca hacerle una nota yo estoy súper nervioso, pero súper nervioso y traspiro y no sé agarrar el micrófono porque soy novato y él me banca a morir y me responde cada pregunta, se estira en la respuesta, me da tiempo a pensar, a escucharlo, súper, súper… La verdad que me trata demasiado bien”.

“Por su bondad, por su forma de ser, por su nobleza, por su sencillez, por eso. Si, abrazo, saludo. Me toca estar ahí en el campo y me reconoce y accede a hacer una nota. Una nota en el campo que es la más difícil, la nota más molesta, la nota que uno termina el partido y está con los compañeros o está festejando… Y ahí siempre tiene esta particularidad de que si me ve y está para hacer la nota accede a hacerla, y se estira en la respuesta, no mide y eso está buenísimo”, continuó contando con alegría.

Valeri Messi.webp Diego Valeri entrevisando a Lionel Messi en el campo de juego.

Para culminar, sobre su primera experiencia con Messi, sentenció: “La primera vez que le hice la nota tenía que traducir la pregunta y las respuestas y yo les pedí por favor a los productores que no me hagan hacer más eso, porque no quería extenderme en las traducciones que aparte obviamente no lo hacía para nada bien. Pero siempre esos gestos de verme en campo y saber para qué estoy ahí, para hacer una nota, son claves para mí“.