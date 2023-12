Tras la bomba del Diablito Echeverri en River, Jorge Brito salió a hacer una aclaración

Claudio-Echeverri.jpg Claudio Echeverri dijo que no renovará su contrato en River.

Echeverri realizó más tarde un posteo en Instagram, con intención de dar otro mensaje al transmitido en la entrevista post partido: "Dos títulos y que sean muchos más con esta camiseta. Siempre River", escribió junto a una foto besando el Trofeo de Campeones.

"Siempre tuvimos buen vínculo con su representante. Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato. De acá al 10 de enero tenemos que definir. Claudio me volvió a manifestar que quiere triunfar en River. Su representante va a defender al jugador y nosotros al club", agregó Brito.

"Estamos en buenos términos y confiamos que se va a resolver en manera favorable para el club y para Echeverri. Que todos se queden tranquilos, confío en que Echeverri va a jugar en River el año que viene", concluyó.

Jorge Brito.

Las declaraciones de Echeverri

"Mi representante (Enzo Montepaone) habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses", le dijo a ESPN la joya millonaria una vez que terminó el partido con Central.