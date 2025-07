Tras gritar campeón con Vélez, Barros Schelotto habló de dos posibles refuerzos: uno de River y otro de Boca

Con mucho mercado de pases por delante, ya que los clubes tendrán tiempo de incorporar hasta el 30 de agosto, Guillermo Barros Schelotto fue consultado por dos nombres puntuales.

Cuando le preguntaron por Rodrigo Aliendro, quien disputó el Mundial de Clubes con la camiseta de River, fue contundente: "Los buenos jugadores siempre interesan".

De la misma manera el DT Vélez respondió sobre el Changuito Zeballos, futbolista de Boca: "Son jugadores distintos, que por distintas circunstancias no están impactando de la manera en que lo pueden hacer".

"No me corresponde opinar de otro equipo y menos de un club donde estuve. No les gusta a los entrenadores cuando otros entrenadores opinan. Opino solamente de él que me gusta y creo que es un jugador bárbaro", completó Barros Schelotto.