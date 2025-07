Dejando atrás a sus clientes de la aristocracia española y sus talleres en Madrid y San Sebastián, revela cómo hizo para hacerse un lugar en el mundo competitivo de la alta costura comandado por Chanel, Dior y Givenchy.

“Nunca me he considerado un artista, lo que quiero es coser… Todas mis clientas tienen algo que nos les gusta, mi trabajo es que no se note”, agrega el personaje principal en el adelanto, dejando al descubierto su personalidad perfeccionista y apasionada por el oficio.

Disney Plus: de qué se trata la serie Cristóbal Balenciaga

La serie, (que va por Disney Plus) Cristóbal Balenciaga es una serie drama que sigue la historia de un hombre que se atrevió a desafiar su estatus social como el hijo de una modista y un pescador a través de su constancia, olfato y su talento natural convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos como es Balenciaga.

Obsesionado con encontrar un estilo propio entre las voces que juzgaban su obra y con la soledad que conlleva ser un artista, la serie trata la constante reconstrucción y deconstrucción de las grandes pérdidas de este gran artista: su madre, su país y su compañero de vida.

Así se enfrenta a las convenciones sociales a lo largo de los años y a las adversidades mientras busca su identidad.

Disney Plus: reparto de la serie Cristóbal Balenciaga

