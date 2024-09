El Tata Martino confirmó que Lionel Messi volverá a jugar mañana con Inter Miami, tras dos meses de recuperación

Embed

Martino le dio valor a la puesta a punto de Messi y consideró que fue preciso esperarlo y no acelerar su vuelta para poder tenerlo de vuelta en óptimas condiciones. No obstante, el 10 no pudo entrenar con normalidad algunas jornadas de esta semana debido a que contrajo un estado gripal del que ya se encuentra recuperado.

De esta manera, La Pulga sumará minutos con Las Garzas pero aún se desconoce si irá desde el arranque o iniciará en el banco de suplentes.

La última vez que Lionel Messi jugó con el Inter Miami fue ante St Louis City donde Las Garzas empataron 3 a 3 y Lionel hizo un gol a los 25 minutos de primer tiempo. Luego, el capitán de la Selección argentina fue desafectado para poder jugar la Copa América en la que Argentina se consagró campeón.