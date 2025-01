Tomás Rossi, de Primera Nacional a Primera División y competencia internacional con Godoy Cruz: "Me encontré con un club enorme"

Una de las incorporaciones que llegó a Godoy Cruz es Tomás Rossi, marcador central con último paso por Nueva Chicago. El zaguero de 25 años dio el salto de categoría y se subió al Expreso para ponerse bajo las órdenes de Ernesto Pedernera en el amanecer de la triple competencia que se avizora para el Tomba.

Rossi 1.jpeg Tomás Rossi en el amistoso ante el Deportivo Maipú. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

"Estoy muy contento por la oportunidad que me está dando el club. Cuando se dio, no lo dudé. Me encontré con un club enorme, muy acomodado donde no te falta nada. Y en cuanto al grupo, muy bien. Es un grupo muy joven, muy buena gente y me estoy adaptando lo más rápido posible", expresó primeramente el defensor central.