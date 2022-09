Tomás Castro Ponce quiere cumplir el contrato en Godoy Cruz y ganarse un lugar

El jugador que nació en San Luis y llegó a préstamo de River Plate a Godoy Cruz, aseguró: "La verdad que me siento feliz por poder sumar minutos de fútbol. He tratado de dar lo máximo. Me gusta mucho jugar en este club, es muy lindo. Hay un plantel que tiene ganas de seguir creciendo, el primer objetivo es dejar el club en primera y el segundo es pelear el campeonato".

Tomas Castro Ponce Godoy Cruz dos.jpg Tomás Castro Ponce con la 27 es un jugador que tiene mucho futuro Foto: Martín Pravata (UNO)

El Tomba está quinto con 32 puntos, a cuatro unidades del líder Gimnasia y Esgrima La Plata. Sobre esta buena posición, manifestó: "El sueño que tiene todo el grupo es dejar a Godoy Cruz lo más alto posible, estamos en los primeros puestos y queremos seguir por este camino. Ahora tenemos un partido importante ante Barracas Central y queremos ganar para seguir prendidos en los puestos de arriba".

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz y Boca tienen nuevo horario para jugar en Mendoza

Hubo un rumor que el jugador iba a volver a River Plate porque no tenía continuidad. Sobre esta situación el jugador fue claro y dijo: "Se hablaron muchas cosas, estoy muy bien en Godoy Cruz y voy a cumplir mi contrato".

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz y la probable formación para jugar con Barracas Central