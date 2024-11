Taty Castellanos le contó a Diario UNO cómo es su relación con Messi y Scaloni y cuál es su gran objetivo en la Selección argentina

Taty-Castellanos-1.jpg Taty Castellanos posa con su madre, Marilú.

El jugador nacido en Guaymallén relató que lleva dos años de relación con su novia, Kyanne Gabrielle. Juntos tienen dos perros llamados Afrika y Trueno.

►TE PUEDE INTERESAR: La decisión de la Conmebol que afecta a River y al Monumental de cara a la final de la Copa Libertadores

También nombró a su madre, Marilú y a sus hermanos Agustín, Marcos, Martín y Virginia.

-¿Cómo te sentiste en esta nueva convocatoria de la Selección argentina?

-Estoy contento como siempre, vestir la camiseta de la Selección argentina siempre es lindo.

-¿Has hecho amistad con algún jugador?

-Me hablo con la mayoría y me llevo muy bien con todos. Te hacen sentir parte del grupo el primer día, comparto mucho y hablo bastante con Lautaro Martinez, Montiel, Balerdi, Facu Medina etc.

Taty-Castellanos-2.jpg El delantero de la Lazio sonríe con su novia.

-Tuviste minutos contra Chile y Paraguay,¿aspiras a ser parte de la renovación de la que habló Scaloni?

-Siempre es importante hacer las cosas bien en tu club y cuando hagas bien las cosas la llamada o no puede estar. Tenés que estar preparado para que puedas llegar con confianza y con esa ambición que necesitás para poder estar a la altura de todos. Siempre es lindo poder ser parte de esa Selección y en el futuro poder estar en más convocatorias.

-¿Qué destacás de la convivencia en la Albiceleste?

-La convivencia es muy importante en un equipo, por eso han ganado lo que ganaron en la Selección, por su forma de ser de todos. Son muy humanos y sobre todo muy responsables a la hora de trabajar, hay muchos valores en la Selección ya sea de los jugadores, cuerpo técnico y los trabajadores que estan día a día para que no te falte nada, te hacen sentir uno más y muy amado.

Taty-Castellanos-3.jpg El ex Murialdo está con su hermano Agustín.

-¿Qué te ha dicho Scaloni? ¿Habla mucho con vos?

-La verdad hablo poco, pero se ve que es un entrenador muy competitivo que trabaja mucho los partidos con mucha dedicación, es un entrenador nivel top.

-La Selección está cerca de la clasificación al Mundial. ¿Está un escalón por encima del resto en Sudamérica?

-No se si está un escalón por encima del resto, pero se nota que se les hace dificil poder ganarle o competir contra Argentina, todas las selecciones nos compiten al máximo y nos quieren ganar todas. Eso te hace crecer y entender que no se puede dormir en ningún momento del partido y estar al máximo siempre.

-¿Qué relación tenés con Messi?

-La verdad hablé muy poco, obviamente cuando llegás las primeras veces te da un poco de vergüenza, es normal. Pero me llamó mucho la atención lo competitivo que es y sobre todo lo tan simple que es. Por eso es el mejor del mundo. Es muy dificil no poder dejar de verlo por cualquier cosa que haga jajaja.

Taty-Castellanos-4.jpg Castellanos y su hermano Marcos.

-¿En Lazio estás viviendo tu mejor momento?

-Este año la verdad que estamos muy bien, con un gran entrenador y un gran grupo humano. Eso te hace siempre crecer como jugador. Cuando tenés un gran año

-¿Qué es lo más lindo que viviste en el torneo UNO Medios que se emitía por Canal 7?

-Al final siempre se recuerdan los momentos más lindos sobre todo de ese grupo de jugadores que teníamos que era muy lindo. En esa edad poder salir por la TV te daba una motivación increíble, siempre con mi hermana la noche anterior a los partidos me quedaba hablando y repasando qué iba a decir si me tocaba ser la figura del partido, ya que siempre te hacían la entrevista, ya me iba preparando los saludos que iba a mandar (todo estudiado jajaja).

Taty-Castellanos-5.jpg Valentín está con su hermana Virginia.

-¿Murialdo es tu casa?

-Sí, si bien jugué pocos años ahí, me sentía en casa, estaba cerca de donde vivía y para mí era más facil ir a entrenar o jugar. Me gustaría que se puedan hacer más cosas en el club y que puedan seguir saliendo jugadores como salí yo.

¿En cuál club de Argentina jugarías en el futuro?

-En eso no pienso, cuando sea la hora de volver a argentina y tener la oportunidad se hablará después.

-¿Hay algo que quisieras lograr sí o sí en tu carrera?

-Quiero jugar un Mundial, y seguir siendo parte de esta selección.

Taty-Castellanos-6.jpg El goleador nacido en Guaymallén está con su hermano Martín.

-¿En cuál equipo viviste mejores momentos?

-En todos los lugares que estuve pasé momentos lindos y feos. Lo importante que en todos los lugares siempre me fui bien, querido y amado por la gente, siempre me hice respetar con la camiseta que jugué, eso me deja tranquilo. Ser sobre todo buena persona y tener muchos amigos en todos lados. En New York City viví momentos más lindos cuando salimos campeones y gané la Bota de Oro. Además con Girona le metí los 4 goles al Real Madrid y fue un logro importante.