La madre de Juan Izquierdo, el futbolista fallecido hace tres meses, dejó una triste afirmación

Luego confirmó que la Confereración Sudamericana de Fútbol no habló con la familia del jugador. "Tengo entendido que de la Conmebol no se comunicó nadie. Este tema nunca se lo pregunté a la señora (de Juan). A nosotros de parte de ellos no nos llegó nada, ni un saludo de pésame. Con nosotros no se comunicó nadie", agregó.

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Copa Libertadores y Sudamericana: cómo está la pelea para ingresar a los torneos internacionales de 2025