Tadeo Allende le pidió disculpas a los hinchas de Godoy Cruz

El atacante agregó: "Fue algo consensuado, no me puedo ir sin permiso del club. Fue por trabajo, para hacerme la ciudadanía y no podía postergar el turno. Me dieron permiso porque sino sería como renunciar a mi trabajo".

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz vs. Platense: cómo llegar en micro a San Nicolás desde Mendoza

"Era un turno asignado desde hace mucho y lo fuimos cambiando con mi representante, pero ahora era la última vez que lo podíamos modificar. Faltan algunos papeles para completar la documentación, pero está todo muy avanzado", afirmó.

"La ciudadanía es algo que quería hacer y no porque me vaya a ir, sino para el futuro”, contó.

El gran presente de Tadeo Allende

Sobre su buen presente futbolístico, Tadeo Allende expreó: “Es un lindo momento el que estoy viviendo. Sentir que te nombran, es lindo. Lo disfruto mucho, pero estoy tranquilo y soy consciente de que tengo que seguir trabajando para seguir creciendo. Me gusta mucho la posición en la que estoy jugando para poder enganchar, meter asistencias y llegar al gol".

Sobre la semifinal con Platense

Con respecto al gran momento de Godoy Cruz que este sábado jugará ante Platense por un lugar en la final de la Copa de la Liga Profesional, afirmó: "Estamos muy contentos de haber llegado a esta instancia. Es hermoso lo que estamos viviendo de poder pelear por algo importante".

Sobre las virtudes que tiene el equipo del Gato Oldrá, opinó: "Somos un grupo con mucho compromiso, en el que todos metemos y corremos. Es un plantel que tiene algunos jugadores de experiencia que son un buen sostén para los más chicos".