Sin club, entrenando en una plaza y con futuro incierto: el limbo de otro futbolista prisionero de Foster Gillett

valentin gomez.jpg Valentín Gómez fue una de las figuras destacas del Vélez de Gustavo Quinteros en 2024

La situación de Valentín Gómez

Valentín Gómez atraviesa una situación difícil en Italia por estos días luego de dejar Vélez para sumarse a Udinese. En concreto, su pase gestionado por el empresario Foster Gillett, no se concretó porque el club de Liniers no recibió el dinero de la rescisión de contrato, por lo que el jugador aún no tiene autorización para entrenar con el equipo italiano.

A la espera de conocer qué pasará con su futuro, el defensor entrena en una plaza para intentar mantenerse en ritmo. Con ese cometido, Gómez solicitó permiso a Vélez para entrenar en las instalaciones de Udinese en contraturno, pero el club argentino le negó la autorización por temor a que una lesión complique aún más la operación.

El mercado de pases en Italia ya cerró, lo que agrava su situación, dejando al defensor en una incertidumbre total sobre su futuro inmediato.

gomez foster gillett.jpg Foster Gillett aún no envió el dinero por la transferencia del jugar y Valentín Gómez no puede entrenar de manera oficial con el Udinese porque Vélez tampoco envió el transfer.

La preocupación llegó hasta la Selección argentina, que busca un reemplazo para Lisandro Martínez, lesionado en el Manchester United. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico se comunicaron con Gómez para conocer su estado, pero su falta de actividad pone en duda su convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en marzo.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea a Valentín Gómez, quien pasó de ser una de las promesas del fútbol argentino a quedar en un limbo futbolístico por problemas administrativos. Sin resolución a la vista, su futuro depende de encontrar una solución con Vélez y Udinese a través del empresario Gillet, que le permita volver a entrenar con normalidad y no perder terreno en la consideración de Scaloni.