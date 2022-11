Simeone le apuntó a Rodrigo De Paul con un duro reclamo

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: Rodrigo De Paul confesó lo que todos querían escuchar

Diego-Simeone.jpg

"Sabe que lo vamos a exigir. Lo que hace en la Selección Argentina es fantástico", añadió.

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: el cotizado jugador que Scaloni dejaría fuera de la Copa del Mundo

Simeone y el nivel de Rodrigo De Paul en Atlético de Madrid

"Acá, a veces lo hace muy bien y hay veces que tiene menos continuidad. Ojalá siga mejorando porque lo necesitamos", agregó el DT del Atlético Madrid.

rodrigo-de-paul2.jpg

"Desde mi lugar el cambio es abrir mucho más la cabeza. Antes éramos mucho más cerrados como jugadores, más de no intervenir, no agobiar. Pero hoy tenés que estar, ellos te necesitan. A veces me cuesta porque soy más de la vieja guardia, tengo que evolucionar y abrirme a intentar día a día a salir de ese lugar y acercarme más a ellos porque es lo que necesitan", analizó.