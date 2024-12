Sheyko Studer festejó sus primeros dos goles en Independiente Rivadavia: "Es todo confianza"

"No se lo que pensé, ni cómo festejé. Hice lo que me salió en el momento, por la felicidad".

Studer llegó a la Lepra desde Talleres de Córdoba y destacó lo que transmite al plantel el DT Alfredo Berti: "Alfredo fue el único entrenador que tuve acá en Independiente, porque cuando yo llegué ya no estaba más el técnico anterior (Cicotello), así que bueno, fue siempre él. Y la verdad es que es un técnico muy noble y nosotros tratamos de retribuirle la confianza que él pone en nosotros adentro de la cancha".

"Para nosotros, desde que llegó Alfredo fue un constante trabajo aunque por ahí apenas llegó no se daban resultados, pero es propio del tiempo que se necesita. Creo que después del partido contra San Lorenzo, de local, nos dimos cuenta de que podíamos contra cualquiera. Y bueno, ahí creo que también fue donde se arrancan a encadenar los buenos rendimientos grupales y los buenos resultados", analizó quien tiene contrato con Independiente Rivadavia hasta fines del 2025.

"A partir de la simpleza él (Alfredo Berti) nos transmite lo que ve nuestro y del rival, y después también está en cada jugador interpretarlo de una manera u otra".

Analizando el bun presente futbolístico, personal y del equipo, Sheyko Darko Studer resaltó: "Es algo en conjunto, cuando se alinea todo entre los 11 jugadores, los 23 convocados, los 35 que siempre estamos entrenando y tiramos todos para el mismo lado, siempre se hace más fácil. Creo que eso fue lo que pasó para que podamos encontrar la solvencia. Todos tiramos para el mismo lado, le toque a quien le toque, y bueno, uno siente el apoyo de todos".

"Es muy lindo para uno saber que la gente lo quiere, y bueno, eso también te deja tranquilo porque también quiere decir que uno está haciendo las cosas bien".

Sheyko Studer en el camino de Tomás Palacios

Sheyko Studer llegó a la Lepra para remplazar a Tomás Palacios con quien compartió inferiores en Talleres de Córdoba y tiene muchas similitudes en cuánto a la altura y la posición en la que juegan.

Heredero del puesto y hasta del número en la ropa de entrenamiento, Studer ve lejana la posibilidad de dar un salto como el de Palacios al Inter de Italia: "Sinceramente no lo estoy pensando en este momento. Por ahí, por la euforia y por la seguidilla de partidos, creo que no da para que yo pueda pensar en eso. Cuando me vaya de vacaciones y esté tranquilo en mi casa, con mi familia,capaz que puedo llegar a pensar en algo así. Cualquier jugador sueña con algo como lo que le pasó al Pala".