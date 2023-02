Sergio Ramos y una frase terrible para Lionel Messi

El domingo por la mañana en Argentina, Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre para el PSG, en tiempo de descuento, que le significó un triunfo agónico a su equipo ante el Lille.

En todo el mundo se habló de la maravilla que había hecho Lionel Messi, incluso sus compañeros del PSG.

Sergio Ramos idolatró a Lionel Messi

Tras el triunfo del PSG con una joyita sobre la hora de Lionel Messi, el defensor Sergio Ramos, quien sufrió al rosarino en el Real Madrid, cuando este brillaba en su larga etapa en el Barcelona, tiró una frase que se replicó muchísimo en las redes sociales.

“Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo”, tiró el zaguero español Sergio Ramos.