Sergio Batista confía en que Argentina salga adelante en el Mundial Qatar 2022

batista 4.jpg Sergio Batista en el Mundial Qatar 2022 junto a Tapia, Enrique, Giusti y el cantante Andrés Ciro

El ex volante central, de 60 años, está en Qatar "disfrutando el Mundial, más allá de lo que fue el primer partido" y oficia de guía turístico ya que su última experiencia como director técnico fue en el Qatar SC: "Estuve trabajando un año acá, entre 2018 y 2019, conozco la cultura y el lugar, pero uno disfruta de como se vive en un Mundial".

Sergio Batista llegó al Mundial Qatar 2022 con sus ex compañeros Ricardo Giusti, Héctor Enrique y Carlos Tapia: "Vinimos cinco del 86 y otros cinco del 78, invitados por la AFA, y estamos disfrutando. Ellos conociendo más que nada y yo los llevo a todos lados porque ya conozco".

Mientras disfrutaba de un café en el Village, el shopping que está al oeste de Doha, Checho Batista, el mundialista, recordó su paso por Mendoza donde fue DT de Godoy Cruz, en 2007: "Me recibieron muy bien, me trataron muy bien y algún día volveré".

Sergio Batista con Diario UNO en Qatar

Sergio Batista y su análisis del Mundial Qatar 2022

"Sorprendieron algunos equipos asiáticos, otros africanos. Es un Mundial raro, pero como dije siempre no hay que confiarse con nadie, los equipos vienen bien preparados y por más que uno se sienta potencia o haya tenido historia en el fútbol hoy todos los equipos trabajaron mucho, fueron creciendo y seguramente vos no pensás que te pueden ganar, pero no hay que confiarse", afirmó Batista, quien dirigió a la Selección Argentina sub 20, luego a la sub 23 que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y finalmente a la mayor, entre 2010 y 2011.

Batista fue titular en los 7 partidos de la Selección Argentina en México 86 y disputó 4 encuentros en Italia 90, donde las tarjetas amarillas lo dejaron afuera de la final con Alemania.