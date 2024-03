Selección argentina vs. El Salvador: día, hora y TV

Festejo-gol-Otamendi-1.jpg

El primer encuentro será contra El Salvador, este viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.

El partido entre la Selección argentina y El Salvador se disputará este viernes 22 de marzo a las 21 (de Argentina) con televisación de TyC Sports. Se podrá seguir por medios digitales a través de las plataformas Directv Go, Telecentro Play y Flow.

La probable formación de la Selección Argentina vs. El Salvador

El elenco nacional formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez (o Julián Álvarez) y Nicolás González (o Giovani Lo Celso). DT: Lionel Scaloni.