Sebastián Villa y la "final" que afrontará Independiente Rivadavia ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Sebastián Villa, es una de las figuras de la Lepra en la Liga Profesional.

Sebastián Villa, una de la figuras de la Lepra donde ha convertido dos goles, aseguró: "Es un partido muy importante el que vamos a jugar en Santiago del Estero. Sabemos lo que representa y dejaremos todo para poder conseguir los tres puntos. Estamos con la ilusión de conseguir una victoria y para nosotros es una de las diez finales que tenemos que jugar".

Villa le agradeció el apoyo a los hinchas de la Lepra.

Con respecto a la probable modificación de los torneos por parte de la AFA, el ex jugador de Boca Juniors, dio su punto de vista : "Es algo que no depende de nosotros. El jugador solamente sale a jugar los partidos y está concentrado en los partidos".

Sobre su momento personal afirmó: "La verdad es que me siento muy bien en esta institución, siempre voy a estar agradecido a este club que me abrió las puertas para seguir jugando en el fútbol argentino. Me siento muy agradecido con todos los mendocinos y desde que llegué me han dado mucho aliento".

"Al simpatizante de Independiente Rivadavia les decimos que nos sigan apoyando y que estamos trabajando para conseguir el objetivo de seguir en Primera División. Este grupo va dejar todo en cada partido que nos toque jugar".

