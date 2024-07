Sebastián Sosa volvió al fútbol en el Deportivo Maipú: "jugar es lo que más me gusta, lo que más quiero"

No han sido tiempos fáciles para quien llegó a formar parte de la selección uruguaya y el de este domingo no fue un partido más para Sebastián Sosa: "Jugar es lo que más me gusta, lo que más quiero. Todavía me siento muy bien, feliz del día a día, de los entrenamientos, físicamente bien también. Entonces, la verdad es que estoy contento y, como dije anteriormente, muy agradecido con Maipú, que me abrió las puertas".

sosa maipu 2.jpg Sosa no jugaba desde abril. Cristian Lozano

Los hinchas maipucinos recibieron muy bien al ex guardavallas de Independiente de Avellaneda, entre otros clubes: "Tengo un agradecimiento total con la gente, con el cuerpo técnico, con la dirigencia de este club. Y bueno, con el hincha que vino hoy y que me aplaudió y me dio su muestra de afecto".

Sebastián Sosa tras su debut en el Cruzado

El arco en cero: "Era un objetivo que tenía el equipo, que se había planteado. Lamentablemente nos había costado esa parte y, bueno, por suerte hoy se hizo un gran trabajo. La prueba está de que Arsenal no llegó más allá de la última y se hizo un gran trabajo de todo el equipo para lograr ese objetivo".

El apoyo de la familia: "A ellos les gusta verme adentro de la cancha y también uno se alimenta de eso. Así que, bueno, contento que se ganó principalmente y después, a nivel personal, hay muchas cosas lindas en el día a día".

Embed

Su ascendencia sobre los más jóvenes: "En la medida que puedo. Por ahí uno ya tiene cierto recorrido y trato de por ahí tenerlos alertados. Hoy con la banda que estaba a full no se podía escuchar mucho. Pero en la medida que me podía acercar a ellos, traté de darles alguna indicación, alguna cuestión que pueda prevenir alguna situación".

sosa maipu 3.jpg Maipú jugará el próximo domingo en San Juan.

San Martín de San Juan, el próximo rival: "Es un equipo que viene muy bien y es un lindo desafío para nosotros. En el partido pasado también enfrentamos a un rival duro y estuvimos a la altura. Se nos escpó sobre el final la posibilidad de traer un punto. Creo que tenemos un equipo para pelear y, bueno, el partido que viene va a ser una linda medida".

Jugar en el ascenso: "Me tocó en Morelia cuando se vendió la franquicia y el equipo pasó a estar en segunda división. Pero es muy distinto. Ya vengo analizando y estudiando un poco las cosas que uno por ahí tiene que tener en cuenta. Y sí, es muy disputado, muy físico. Por ahí no está el tema del VAR, pero bueno lo lindo es que cuando hay un gol lo podés festejar y no tenés que esperar. Entonces, tiene cosas lindas también".