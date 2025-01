Aunque el Muñeco no confirmó el equipo que jugará desde las 21.30 en el Monumental, es casi un hecho que los delanteros volverán a ser Facundo Colidio y Miguel Borja, pero es muy probable que Driussi, cuyo pase costó 10 millones de dólares, tenga minutos en la segunda parte.

driussi 2.jfif Sebastián Driussi volverá a River ante Instituto.

River no tuvo un buen debut ante Platense (1-1) el sábado último y pese a que el domingo 2 visitará a San Lorenzo (a las 17) Gallardo repetiría el once inicial aunque por lo pronto convocó no solo a Driussi sino también a Fabricio Bustos, ausente frente a Platense.