Sebastián Battaglia fue presentado como entrenador de un equipo de la Primera Nacional

“El Club Atlético San Miguel le da la bienvenida a Sebastián Battaglia como el nuevo entrenador del plantel profesional. Bienvenido al Trueno Verde, Seba”, escribió la cuenta oficial de San Miguel en la descripción de su posteo de Instagram y de X.

Battaglia fue presentado por los directivos del Trueno verde y en sus declaraciones adelantó cuál es su plan con el equipo para la próxima temporada: "Vamos a tratar de armar un plantel competitivo para ser protagonistas en todas las canchas, entrar al Reducido primero y lograr los otros objetivos que nos plantearemos".

En relación a quién es su modelo referente en su carrera como entrenador, el ex mediocampista no tardó en reconocer a Carlos Bianchi: "Carlos fue un gran maestro para nosotros. Nos marcó esa mentalidad ganadora. Uno no tiene la receta, pero se puede trabajar para conseguir cosas".

San Miguel tuvo una buena temporada este año en la Primera Nacional y clasificó al Reducido en el octavo lugar de la zona A. En los octavos de final se midió ante Deportivo Madryn y, tras el empate en los 90 minutos, el equipo del sur del país se clasificó a la siguiente instancia por contar con ventaja deportiva producto de haber terminado mejor clasificado.

No es la primera vez que Battaglia dirige a un equipo de la segunda división, ya que anteriormente estuvo al mando de Almagro en el final de la temporada del 2017/18, donde llegó a luchar por el ascenso y perdió dos chances claras de llegar a la máxima categoría.

Su última actividad fue con Huracán en 2023, en donde estuvo al mando durante un mes y medio, dirigiendo nueve partidos de los que empató en cuatro y perdió en cinco de ellos. El nacido en Santa Fe debió dejar su cargo después de ser eliminado de la Copa Sudamericana en ese mismo año.

El año que viene, Sebastián Battaglia tendrá el desafío de continuar con el buen presente de San Miguel, y procurar lograr meterse en la zona de clasificación nuevamente, rumbo a la Primera División.