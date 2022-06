Se sacaron chispas en River: Gallardo y el enojo con De la Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Ángel Di María dio una noticia que conmueve al fútbol argentino

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1540861053294329857 "¿QUÉ PASA?" así fue el cruce entre Gallardo y Nico De La Cruz: el uruguayo terminó saliendo por Barco a los 24' PT y el DT se mostró muy molesto (no se saludaron en el cambio). pic.twitter.com/CrFlbiSHPt — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2022

Sobre la salida del volante uruguayo Nicolás De La Cruz al promediar el primer tiempo aclaró: "Salió por el fuerte golpe que recibió en la pierna derecha, que lo vi que no podía caminar bien y como él mantenía la incertidumbre de salir o no, decidí cambiarlo rápido por -Esequiel- Barco para no arriesgarlo porque tenemos mucha competencia en las próximas semanas".

Gallardo-River.jpg

"Es solamente un golpe, esperamos que se pueda recuperar bien en estos días", añadió el Muñeco, quien aparentemente podría contar con el jugador el miércoles ante Vélez, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Gallardo tiene confianza para el partido ante Vélez

"River va llegar bien para jugar con Vélez, el miércoles, porque el equipo viene mejorando, como lo hizo en estos dos últimos triunfos, con Unión y hoy con Lanús. A lo que sumaremos estos días que siguen para prepararlo mucho más", estimó Gallardo en la conferencia de prensa tras el partido en el Monumental.

"Así se mostró esta vez mejor el equipo, que estuvo bien en el primer tiempo, haciendo lo que proyectamos, aunque bajó un poquito en el final y ahí vino el gol de Lanús", agregó.

De-la-Cruz-River.jpg

Los refuerzos del Millonario

Por otra parte, Gallardo confirmó que este sábado River llegó a un acuerdo con Colón por el pase de Rodrigo Aliendro -comprará una parte del pase de Alex Vigo, que está a préstamo en Independiente-, y adelantó: "El lunes llegará para hacer la revisión médica y empezar a trabajar con nosotros".

"Y Lucas Beltrán, que regresa de Colón y ya empezará a entrenar mañana, que lo haremos aquí en el Monumental, para preparar el partido con Vélez", añadió Gallardo.

Finalmente aseguró que el plantel se reforzará con el uruguayo Luis Suárez o el colombiano Miguel Borja, a los que calificó como "dos posibilidades de las que una, claramente, va a suceder".

Sobre Suárez explicó: "Estamos tranquilos y si se conectan las posibilidades, estará. El intento lo hicimos y eso le generó entusiasmo, pero no hay que mentir ni generar demasiado entusiasmo por lo que significa un jugador de talla mundial".

Sobre Borja, en tanto, admitió que las negociaciones se trabaron pero confió en la chance de que "en la semana se resuelva".