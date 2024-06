Scaloni hizo una advertencia antes del choque de la Selección argentina con Chile por la Copa América

Scaloni-1.jpg

"No vi todavía al campo de juego, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiere incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada", expresó.

Luego fue consultado por el liderazgo de Cristian Romero en el plantel y el DT explicó: "Es joven y tiene que seguir mejorando. Aún tiene muchos partidos por jugar para tomarlo de esa manera. Es un gran jugador y uno de los mejores centrales del mundo. Estamos contentos y poco a poco se va a ganar su lugar en el plantel. Por juego ya es uno de los referentes pero a nivel experiencia lo van llevando los partidos".

"No sabría decir qué va a pasar de acá para adelante con la zaga central, pero juegan los que creemos que cada partido pueden hacerlo mejor. A otros jugadores muy importantes también les ha tocado salir. (Nicolás) Otamendi nos ha dado un montón y sigue vigente. Veremos qué pasa con el correr de los partidos", afirmó sobre la ausencia de Otamendi en el partido ante Canadá.

La advertencia de Scaloni antes del partido contra Chile

"Estamos poniendo en demasiada alerta roja el partido contra Chile. Jugaremos como tenemos que jugar. Los futbolistas saben que hay límites que no se pueden pasar. Hay que ser responsables. Eso no quita que si el partido se pone duro se juega como se presenta".