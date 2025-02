Santiago Flores y su vuelta a Independiente Rivadavia: "Soñaba este regreso, lo anhelé todo el año"

"Este regreso lo soñaba, lo anhelé todo el año mientras estuve en La Plata. Estoy agradecido al plantel y a Alfredo que me dio la oportunidad", expresó Santiago Flores luego de su nuevo debut en Independiente Rivadavia ante Estudiantes de La Plata, de la mano de Alfredo Berti.

santiago flores.jpg Santiago Flores volvió a sumar minutos con la camiseta de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza.

La emoción de regresar al club donde logró el ascenso a Primera División se hizo sentir en el defensor luego de tanta espera. "Desde el primer día que llegué, la gente me hizo sentir el cariño. Me sorprendo día a día, no esperaba tanto. Antes de entrar, me emocioné mucho al sentir los aplausos y es algo que soñé. Me imaginé muchas veces estar de nuevo acá y le agradezco a la gente el apoyo de siempre", manifestó feliz el zaguero central.