Santi López piensa que la Selección argentina Sub 17 está "para grandes cosas"

"Hacer un gol y más en un Mundial es algo hermoso", valoró sobre su intervención en el resultado.

López adelantó que con Brasil, rival del viernes próximo a las 9.00, les quedó una "espina" por la derrota en el Sudamericano por 3 a 2 en Quito, Ecuador.

En la misma sintonía, el atacante Agustín Ruberto, autor de dos goles, valoró la posibilidad de marcar "rápido" y dejarlo liquidado en el "primer tiempo con el 3 a 0" porque de esta manera tuvieron "más confianza".

"No tenía pensado picarla en el penal porque no lo venía practicando pero me dijeron que me daban la confianza para hacerlo", comentó.

"Se viene un partido con Brasil, que es distinto a los demás rivales porque es un clásico", reconoció el delantero de River Plate en declaraciones a TyC Sports.

Argentina tiene el desafío de llegar por primera vez en la historia de la categoría a una final, aunque claro que antes tendrá enfrente a Brasil, uno de los grandes candidatos al título.