San Martín quiere ascender con los goles de Cristian Campozano

Cristian Campozano....jpg

El futbolista, quien tiene un recorrido importante en el fútbol, habló sobre su llegada al club y la etapa que está viviendo: "Estoy feliz de estar en un club grande con mucha historia y me gustó el proyecto de armar un equipo para ser protagonista y pelear por el ascenso. Vengo de Crucero del Norte. El Toti Arias me llamó. Ya me conocía cuando dirigía a Douglas Haig de Pergamino".

►TE PUEDE iNTERESAR: San Martín tiene como una de sus figuras a Nicolás Inostroza

El atacante habló de la virtudes de su equipo y contó. "Nosotros tenemos confianza en nuestro trabajo, en el plantel que tenemos. Obviamente después todo hay que demostrarlo en la cancha. Tenemos la obligación todos los partidos de ser un equipo protagonista, analizamos bien a lo rivales y ver de la forma que los podemos lastimar".

c. campozano.jpg Cristian Campozano es la carta ganadora del Atlético San Martín. Foto: Alberto Gutiérrez- Prensa Atlético San Martín

Con respecto a Gutiérrez Sport Club, admitió: "Será un rival muy duro en las semifinales. Es un equipo que ya conocemos porque nos tocó enfrentarlo en nuestra zona. Tenemos que ser inteligentes y ser efectivos. Esperemos poder superar esta nueva serie y llegar a la final. En esta instancia no hay favoritos, hay que estar concentrado los 180 minutos y cualquiera de lo dos equipos que pase, lo tiene merecido".

campozano.jpg Campozano quiere lograr el objetivo que todos quieren que ascender al Federal A. Foto: Alberto Gutiérrez- Prensa Atlético San Martín

El jugador, que se inició en Estudiantes de La Plata y que debutó en Ben Hur de Rafaela, se siente feliz por el respaldo de los simpatizantes. "La verdad que la gente nos ha dado mucho apoyo. Esperemos seguir dándoles alegrías y podamos cumplir el objetivo de ascender", dijo el futbolista formoseño.

►TE PUEDE INTERESAR: Sergio Toti Arias, ilusionado con el gran año de San Martín

"San Martín me ha sorprendido mucho. Me habían hablado muy bien del club, lo siento en la calle. El hincha es muy pasional y te hace sentir el cariño. Ojalá podamos lograr los que todos queremos".

Sobre su recorrido en el fútbol, admitió: "Hemos jugado en muchos clubes. Tenemos varias pilas todavía, en nuestra posición hay que demostrar todos los días".