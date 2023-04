Salomón Rodríguez tiene confianza con el Gato Oldrá como DT de Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Qué dijo el Ruso Rodríguez sobre la continuidad de Daniel Oldrá en Godoy Cruz

"Estamos más sueltos, preocupados por jugar que por otra cosa, teniendo la pelota somos un buen equipo", dijo el goleador uruguayo.

Sobre este buen nivel del Expreso, contó: "Vengo entrenando bien, de la mejor manera. Con el Gato Oldrá me siento muy bien, con su idea de juego estoy mejor, no hay que presionar tanto arriba. Nos da mucha confianza y nos dice que juguemos al fútbol, que es lo que hicimos desde chicos, así me siento más tranquilo y con más confianza".

"El delantero vive del gol. Por suerte los compañeros también están marcando, algo que al equipo ayuda mucho. Siempre trato de sumar y dejar todo", dijo con relación a las conquistas que ha marcado en el actual certamen, que son tres.

concentrados godoy cruz..jpg

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará este jueves ante Sarmiento, en el estadio Eva Perón de Junín. El partido por la 14ra. fecha de la Liga Profesional, se jugará desde las 20, con TV de ESPN Premium.