Saja, director deportivo de Racing, recogió el guante y le respondió a Cascini tras sus picantes declaraciones

Como consecuencia, uno de los que dio el golpe sobre la mesa y salió a responder fue Sebastián Saja. El ahora director deportivo, que volvió al club de la mano de Diego Milito (flamante presidente de la institución de Avellaneda), dio la cara ante las cámaras de ESPN.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, respondió: "Habrá partidos que nos tocará alguna a favor y otra en contra, creo que el árbitro en el partido con Boca dirigió muy bien, tuvo una gran personalidad".

"Acabamos de llegar, estamos queriendo entablar buenas relaciones con todos, con los clubes, árbitros, con la AFA, por supuesto que siempre defendiendo los intereses de Racing, pero no creo que así sea", agregó Saja.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1890426297911816628&partner=&hide_thread=false LE RESPONDIÓ A CASCINI



Sebastián Saja, directo deportivo de Racing, se refirió a los dichos del dirigente de Boca que expresó: "a Racing lo favorecen en AFA".



No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/uGANgaGiHt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 14, 2025

Sobre el supuesto penal de Nardoni, el cual protestó todo Boca, expresó: "Creo que no era penal, por suerte el VAR no le quita la picardía a este deporte. Gracias a dios la tecnología no ha matado la picardía, hacer una falta rápido o un lateral, para mi el arbitro dirigió muy bien".

"Yo creo que la picardía forma parte del deporte. Para mí el árbitro dirigió muy bien, los cuatro árbitros tuvieron una gran personalidad y nosotros felices porque el equipo hizo un gran partido y pudo superar a un buen rival como es Boca", sentenció Saja, director deportivo de Racing.