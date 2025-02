El dardo venenoso de Cascini tras la derrota de Boca en Avellaneda: "Siempre que venimos a esta cancha nos..."

El exjugador, actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca, pasó por la zona mixta y no dudó a la hora de pararse frente a las cámaras y los micrófonos que se encontraban en el Cilindro.

Allí, sin pelos en la lengua, Cascini soltó una durísima frase que encendió la polémica: "Cada vez que venimos a esta cancha nos roban, Racing debe tener buena relación con la AFA".

"Esta muy bien por ellos. En la cancha de Boca nos miran todo para ver qué nos anulan. Miran 400 veces. Me acuerdo del gol de River, cuántas veces la vieron, la mano de hoy fue parecida, ¿o no? Estamos cansados. Nosotros no hablamos nunca, tratamos de mantener perfil bajo, pero esto es demasiado". "Esta muy bien por ellos. En la cancha de Boca nos miran todo para ver qué nos anulan. Miran 400 veces. Me acuerdo del gol de River, cuántas veces la vieron, la mano de hoy fue parecida, ¿o no? Estamos cansados. Nosotros no hablamos nunca, tratamos de mantener perfil bajo, pero esto es demasiado".

"Yo creo y veo lo que ven todos ustedes, ¿se acuerdan de la mano de Jonathan Gómez ne esta cancha?, la vio toda el país, después el árbitro en un viaje nos reconoció que había sido penal", sumó.

Acto seguido, Cascini agregó: "Me voy con bronca, el partido fue malo, luchado, la pelota por arriba, pero nosotros nos vamos con sabor amargo porque las cosas no son parejas hace rato".

Para finalizar con su descargo, y lejos de calmar las aguas, sentenció: "No sé qué hace la gente del VAR en Ezeiza. Estamos cansados, es lo que ven todos. Cada vez que venimos a esta cancha algo nos pasan. Me pone nervioso, me enoja, esperemos que las cosas cambien".