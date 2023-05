Rubens Sambueza no se guardó nada sobre el empate del Deportivo Maipú

Ruben sambueza maipu uno.jpg Rubens Sambueza dijo que cometieron distracciones ante Atrético de Rafaela. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El volante, tras el empate ante Atlético de Rafaela, dejó sus sensaciones: "Lo podríamos haber definido antes y no fuimos contundentes. Nos faltó esa cuota de tranquilidad para cerrar el partido y en el final nos empatan con un golazo afuera del área. Si bien le pegó muy bien el jugador, nosotros acumulamos mucha gente atrás y no marcamos, es algo a corregir entre todos".

El experimentado jugador, agregó: "Es algo que tenemos que mejorar. Cuando se ataca y se defiende, lo tenemos que hacer todos. Cuando tenemos más gente atrás, no es que hay que defenderse, hay que estar más atento y más cerca de la marca".

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas del Deportivo Maipú, dueños de una fiesta inigualable

Al consultarle si se sentía un poco molesto, dijo: "No estaba enojado, siempre es bueno darle una opción a un compañero, por eso me movía, la pedía y quería que el pase fuese para adelante y no para atrás. Ellos nos presionaban bien y terminábamos tirando pelotazos, y no es el juego que nosotros estamos acostumbrados. Ese era el fastido futbolístico mío, que era jugar más para adelante y encontrar más los espacios".

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima perdió con Temperley como visitante

Tras el resultado, Sambueza se fue amargado y reconoció: "Nos vamos todos un poco molestos por el resultado. Sabemos que podemos dar más y estas distracciones nos hacen perder puntos. Si queremos ser un equipo protagonista y pelear el torneo, tenemos que estar atentos lo que dura el partido, nos va servir mucho de experiencia".

La palabra de Rubens Sambueza