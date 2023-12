Rodrigo De Paul tiró una frase que hizo mucho ruido en el Atlético de Madrid

Rodrigo-De-Paul.jpg Rodrigo De Paul se siente importante en la Selección argentina.

Pero no bajó los brazos y destacó el trabajo que tuvo en la última temporada: "En Atlético de Madrid ya hay una base totalmente construida, y uno se sube a ese micro. Este año me siento mucho más importante. En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club y del vestuario. Pero este año me siento con mucha más injerencia".

Rodrigo-De-Paul.jpg Rodrigo De Paul está en plena acción.

"A mí se me nota mucho como me siento. Soy muy transparente, y tener un Mundial te da autoridad y te posiciona en otro lugar. Pero eso hay que cuidarlo", concluyó.

No obstante, el volante recibió varias ofertas para dejar el equipo español. Juventus lo consideró como una opción para cubrir la ausencia dejada por Nicolo Fagioli y Paul Pogba de cara a la próxima temporada, según informaron diversos medios italianos. Ambos jugadores fueron sancionados, el primero debido a un escándalo relacionado con apuestas deportivas y el segundo por un caso de dopaje.

Rodrigo De Paul encendió la polémica

El ex delantero campeón del mundo con la Selección argentina Jorge Valdano le hizo una nota a De Paul en “Universo Valdano” de Movistar + y le consultó: “¿Sientes, como siento yo, que eres más importante en la Selección argentina que en Atlético de Madrid?”.

“Sí, creo que sí. Depende de uno. Creo que yo tengo que dar un paso adelante en Atlético de Madrid. La diferencia fue que cuando llegué a la Selección Argentina no había una estructura tan sólida, de jugadores o de una línea de cómo se hacían las cosas. Tuve mucha más injerencia en esa toma de decisiones”.