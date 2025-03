El mediocampista, quien cambió murmullos por aplausos en el Colchonero, enfrentó los micrófonos de DSports y repasó lo sucedido en los últimos días. Además de hablar del penal de Julián Álvarez, se refirió a los compromosisos que se le avecinan.

Julián Álvarez.jpg Rodrigo De Paul habló sobre el penal de Julián Álvarez en el derbi de Madrid.

Qué dijo Rodrigo De Paul de su charla con Julián Álvarez

Para comenzar, en su mano a mano con Diego Korol desde tierras españolas, el mediocampista del Atlético Madrid y la Selección argentina manifestó: "Estamos con el dolor de una derrota que se definió por detalles que no están a nuestro alcance. En los videos no me queda muy claro".