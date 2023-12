Rodrigo De Paul generó revuelo con su nuevo peinado en el Atlético de Madrid

de paul 1.jfif Las trenzas de Rodrigo de Paul generaron reacciones en el Atlético de Madrid

"Ahora solo falta que juegues algo, tronco", "Más valdría que se pusiese a jugar al fútbol en vez de estas chorradas" y "Por favor que alguien le diga que deje de hacer el ridículo", fueron algunas respuestas que tuvo la publicación.

"Tengo que dar un paso adelante en Atlético de Madrid. La diferencia fue que cuando llegué a la Selección Argentina no había una estructura tan sólida, de jugadores o de una línea de cómo se hacían las cosas. Tuve mucha más injerencia en esa toma de decisiones", admitió el ex Racing en una entrevista, reconociendo que su rendimiento no ha sido el ideal.

Rodrigo De Paul, de 29 años, llegó al Atlético de Madrid en julio de 2021, tras ganar la Copa América, y supera los 100 partidos con la camiseta rojiblanca.

Atlético de Madrid recibirá a Sevilla en duelo de argentinos

Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, recibirá este sábado a Sevilla en un partido que estaba pendiente de la cuarta fecha de LaLiga de España, que tiene como punteros a Real Madrid y Girona.

El Atleti será local ante los andaluces en el estadio Civitas Metropolitano este sábado a partir de las 12.15 (hora de Argentina) en un partido que será televisado por DirecTV.

El equipo dirigido por Simeone, que tiene en su plantel Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Angel Correa, está cuarto con 35 puntos, mientras que el Sevilla, tiene apenas 16 puntos, y solo tendrá como titular a Lucas Ocampos, Federico Gattoni irá al banco de suplentes y quedaron descartados por lesiones: Marcos Acuña y Erik Lamela.