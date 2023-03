Rodrigo De Paul es furor con la historia del cuaderno, que incluye a Lionel Messi

Rodrigo-De-Paul-Messi.jpg

"Después de Arabia teníamos libre y podíamos ver a los familiares, pero ni él ni yo queríamos ver a nadie. Estuvimos cinco o seis horas juntos y nos dijimos todo. Fue muy significante", reveló el volante del Atlético de Madrid sobre el después de aquella derrota en el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Rodrigo De Paul también reveló una divertida anécdota en donde escribió que iban a salir campeones y lo escribió en un cuaderno, pero Lionel Messi no sabía nada y se lo mostró: "Le dije: 'Leo, abrí el cuadernito que tenés en la pieza'. Pensé que se iba a poner contento, pero cuando lo vio, me dijo: ¿Para qué me lo decís? ¡Sos un boludo! ¡Ahora ya lo leí!'. 'Perdoná, no me aguanté', le dije". El volante comentó que se olvidó el cuaderno en Qatar.

También tuvo palabras de agradecimiento para el entrenador, Lionel Scaloni: "Scaloni es una parte importante de mi vida porque me hizo cumplir un montón de sueños, desde el debut con el seleccionado hasta todo lo que vino después. Me genera admiración, orgullo y creo que junto al enano es el más importante de la Selección".

La Selección argentina jugará este martes 28 de marzo ante Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. como parte del segundo partido amistoso de la gira de la Selección por los festejos del título mundial.

