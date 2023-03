Rodrigo De Paul dio el ejemplo en la previa del partido de la Selección argentina

►TE PUEDE INTERESAR: Ángel Di María pone el foco en las Eliminatorias y la Copa América 2024

"Nos van a exigir por los títulos que ganamos y tenemos que darles el ejemplo a los más chicos de que no nos conformamos y vamos por más", señaló el mediocampista, en relación al partido amistoso de este jueves frente a Panamá en el estadio Monumental.

Asimismo, agregó: "Nadie nos va a sacar la Copa del mundo, pero empieza otra etapa para preparar la Copa América y las Eliminatorias. Ojalá podamos tomar dimensión de lo que va a ser el Monumental. No sé si estamos capacitados para dimensionar todo eso".

No obstante, Rodrigo De Paul confesó que para él será un partido especial y se siente ansioso pero va a tratar de disfrutarlo con todos: "Estoy un poco ansioso. No es un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros o al menos eso es lo que me genera".

"Voy a intentar disfrutar desde temprano y también trasladárselo a la gente", concluyó.