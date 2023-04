Rodrigo Castro es un jugador clave en Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Fernando Bersano hizo delirar a los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Rodrigo Castro Gimnasia y Esgrima.jpg Rodrigo Castro le aporta buen juego y gol al Lobo de Joaquín Sastre. Foto: Prensa Gimnasia y Egrima.

El volante llegó a Mendoza desde Sol de América de Paraguay y sobre el empate ante Nueva Chicago, reconoció: "Nos lamentamos por no haber ganado. Estuvimos dos veces arriba en el marcador y no pudimos sostener la victoria, aunque haberlo hecho contra un rival al que solo le habían marcado cuatro goles en el torneo es algo muy bueno".

Con respecto a los 9 empates en 12 partidos disputados, el volante opinó: "Creo que en la mayoría de los empates merecimos ganar. Lo que rescatamos es que hemos perdido un solo partido en todo el campeonato".

plantel gimnnasia.jpg Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar ante San Martín de Tucumán en el Víctor Legrotaglie. Foto: Diario UNO

El equipo del parque será local este domingo 30 de abril, desde las 16, frente a San Martín de Tucumán, y sobre este choque reconoció: "Tenemos un partido bravo ante el equipo de mayor presupuesto del campeonato. Sabemos que si ganamos un par partidos, nos metemos en la zona de clasificación al Reducido. Sería muy importante ganar para escalar posiciones y por lo que representa anímicamente".

Rodrigo Castro se ha consolidado como titular en el Lobo y sobre su momento personal, reconoció: "Me siento muy bien. Llegué sin haber hecho la pretemporada, pero me adapté muy rápido. El cuerpo técnico y mis compañeros me han tratado de maravillas desde el primer día y eso me ayudó mucho a afianzarme en la cancha".