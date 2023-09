Rodrigo Cáseres disfruta poder jugar en Gimnasia y Esgrima luego del duro momento que pasó

El zaguero central volvió a jugar en el torneo de la Primera Nacional ante Almirante Brown en el estadio Víctor Legrotaglie y tuvo continuidad ante Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y All Boys.

Rodrigo Cáseres Lobo..jpg Rodrigo Cáseses volvió al ruedo, tras varios meses de inactividad. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El defensor habló con Ovación y contó sus sensaciones de su retorno: "La verdad que me he sentido bien en estos partidos me ha tocado estar, hace mucho tiempo que no jugaba. Tenía mucha ansiedad de poder hacerlo. Me siento 10 puntos. Estuve mucho parado, pero la recuperación que hicimos con los kinesiólogos fue muy buena. Hoy disfruto de estar en la cancha".