Rodolfo de Paoli adelantó que para Independiente Rivadavia "las primeras fechas serán durísimas"

La inmediatez de la competencia que se avecina, y que no da tiempo para relajarse y disfrutar el ascenso histórico de Independiente Rivadavia, hace que el ex entrenador de Patronato no tenga aún "nombres" para armar su plantel. Sí expresó que "habrá una base con los jugadores que lograron el ascenso", y respecto a contrataciones rutilantes, fue cauto. "No se puede decir, ya que se está negociando con varios jugadores. Respecto a los arqueros, aseguró que "serán tres de altísimo nivel".

"Faltan unos 40 días para debutar, pero en realidad son muchos menos. Hay que descontar los días de las Fiestas, y cuando querés acordar tenés el campeonato encima", adelantó el también relator de fútbol en el año 2000 en transmisiones partidarias de Nueva Chicago.

"Como técnico, a mi me marcó (Jorge) Coqui Raffo, que puede tener una etiqueta de los Griffa, Pékerman, que son formadores. En el año 2000 fue el precursor de crear el Centro de Alto Rendimiento para futbolistas, que estaban libres. Coincidimos con la idea de un fútbol tipo holandés, ir en contra los técnicos "deformadores" del fútbol juvenil"

Armando un plantel en una economía de caos

Uno de los grandes desafíos del entrenador porteño es armar un equipo en tiempo récord y luego aplicar sus conceptos futbolísticos. "Estoy tratando de finir el plantel de cara a lo que viene. Tenemos que entender que el proceso arranca el 3 de enero. Por una cuestión de tiempo (el cuerpo técnico) asumimos antes", explicó.

Consultado sobre si es prioridad aplicar sus ideas futbolísticas, De Paoli disparó: "Seguro, si no intentás desarrollar tu manera de juego desde cero, ¿después que excusa tenés?". Luego sumó: "También es cierto que si quiero jugar con una idea más cercana a lo que hace River, no voy a tener esos jugadores, y hay que adaptarse. Pero hay cosas que no voy a negociaren base a la manera de jugar".

Contestando a preguntas de los oyente del programa de Nihuil, respecto al goleador paraguayo Alex Arce, Rodo de Paolis dijo: "¡Ojalá que se quede Arce a morir! -¿Quien no va a querer a un tipo que fue el goleador de la Primera Nacional e hizo 26 goles en el equipo campeón? De todos modos la gente tiene que entender que este mercado de ahora es el más difícil que afronta la economía argentina". Luego aclaró: "Estamos tratando de retener a los campeones. Me gustaría que se queden todos".

"Venimos a jugar en primera división con un equipo totalmente nuevo, no todos llegan igual -hay equipos que mínimamente compiten desde hace un año, y el resto hace dos, tres o cuatro temporadas. Por más que vayamos con una base, la que ascendió, no vamos a dejar de ser un equipo nuevo"

Rodolfo De Paoli..jpg De Paoli tendrá que equilibrar la aplicación de sus conceptos futbolísticos con la realidad de la situación.

Rodolfo fue muy claro con la situación del plantel al decir: "Además tenemos la incertidumbre de que Romero, Arce o Reali, tres de los mejores cinco jugadores del torneo (Primera Nacional) no sabemos si van a estar. No sólo hay que buscar jugadores, sino también retener y no desarmarse".

Independiente Rivadavia integrará la Zona A de la Copa de la Liga 2024, que dará inicio (al revés de la anterior) a la competencia de la Liga Profesional de Fútbol. Allí jugará con: Huracán, River, Banfield, Rosario Central, Independiente, Vélez, Instituto, Riestra, Talleres, Atlético Tucumán, Gimnasia (LP), Argentinos, y Barracas Central.