Roberto Mancini contó por qué llamó a Mateo Retegui a la selección de Italia y sorprendió

Mateo-Retegui.jpg

"No sé por qué pero no hay muchos jugadores italianos que marquen goles. Si miramos el ranking de máximos goleadores, el primer delantero italiano es Ciro Immobile", agregó el ex Manchester City.

El seguimiento que le hace Roberto Mancini a Mateo Retegui

En cuanto a la consulta sobre quien ocupará el lugar de centro delantero ante Inglaterra, el oriundo de Iesi declaró: "Están Gianluca Scamacca del West Ham y, también Wilfried Gnonto del Leeds United, pero hay que ver cómo llegan de la Premier League. Y ahora lo estamos siguiendo de cerca a Retegui".

Italia iniciará las eliminatorias para la Eurocopa 2024 el próximo jueves ante Inglaterra en el Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles y continuará el próximo domingo ante Malta en el Estadio Nacional Ta´ Qali.